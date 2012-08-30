《汇市简讯》较长天期美元/日圆期权波动率在低位徘徊

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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* 一年期美元/日圆期权波动率追平近期触及的多年低位9.65%
* 两年期价平选择权波动率早盘报10.95%,周三低点10.85%
* 三年期价平选择权波动率报11.9%
* 短天期美元/日圆期权波动率升高,走势与其他主要波动率一致
* 一个月期价平选择权波动率报6.75%,此前试探本周稍早触及的五年低位6.3%.(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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