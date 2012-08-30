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市场报道 | 2012年 8月 30日 星期四 16:03 BJT

《汇市简讯》较长天期美元/日圆期权波动率在低位徘徊

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* 一年期美元/日圆期权波动率追平近期触及的多年低位9.65%

* 两年期价平选择权波动率早盘报10.95%,周三低点10.85%

* 三年期价平选择权波动率报11.9%

* 短天期美元/日圆期权波动率升高,走势与其他主要波动率一致

* 一个月期价平选择权波动率报6.75%,此前试探本周稍早触及的五年低位6.3%.(完)

--编译 肖群英;审校 蔡美珍

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