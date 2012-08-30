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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 15:52 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小幅收高,但油价趋弱令涨势受限

路透曼谷8月30日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四小幅收高,但油价趋弱令涨势受限;美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席发表演讲之前,投资者仍持谨慎态度.

TOCOM-2月期胶<0#2JRU:>上涨1.8日圆,报每公斤221.3日圆(2.81美元).

上海期交所主力1月期胶合约SNRF3上升160元人民币,收报每吨21,770元人民币(3,400美元).

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