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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 16:00 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元下跌而韩债上涨,市场等待美联储主席讲话

* 韩元追随韩股下滑

* 投资者等待美联储主席周五的讲话

* 韩债价格上升,外资买入

路透首尔8月30日电---韩元兑美元周四在清淡交投中追随韩股下跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五发表讲话之前,多数投资者不愿大举建仓.

韩元兑美元KRW=KFTC报1,134.0,周三本地市场收报,133.4.

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