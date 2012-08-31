〔路透调查〕中国基金经理未来三个月股票建议配比降至76.1%

* 未来三个月股票建议配比回落至76.1%,创逾两年新低

* 消费类股和房地产股建议配比上升

作者 林琦

路透上海8月31日电---路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比回落至76.1%,上月为79.4%,创下26个月来新低.国内经济前景仍不明朗以及A股市场屡创新低,基金经理已不敢轻易言底.

本次共有九位基金经理参与调查,本月债券建议配比降至11.2%,上月为11.8%;而现金建议配比亦升至12.7%,上月为8.8%.

"企业盈利下滑较快,经济仍未见底;在房价通胀压力的情况下,政策的放松幅度有限."上海一位基金经理对宏观面持偏悲观的态度.

中国1-7月全国规模以上工业企业实现利润同比下降2.7%,降幅较上半年的2.2%进一步扩大;7月单月实现利润3,668亿元,同比下降5.4%,降幅为年内最大.[ID:nSB1744586]宏观先行指标--8月汇丰制造业PMI初值创出九个月新低,且新出口订单指标大幅恶化.

基金经理普遍期望政府近期能够出台救市政策,另一位基金经理坦言,"股市未来的风险之一就是政策不作为."

在本周例行的公开市场操作上,央行允许一级交易商在7天和14天期限以外,还新增允许上报28天期限逆回购需求,为近十年来首次.虽然周四28天逆回购并未最终操作,但央行借此发出明确信号,短期内不会透过降低存款准备金率向市场释放资金,这令投资者降准期望落空.

因市场信心极度匮乏,中国股市沪综指.SSEC周四收盘创下43个月新低,报2,052.585点.

此次受访的九位基金经理有七位对未来三个月沪综指点位做出预估,平均值为2,171点,较上月调查时的2,300点继续下降,不过该预测值较大盘目前位置仍高出近6%.有三位基金经理预测值在2,300点,有两位预测三个月后大盘仅在2,000点,显示基金对后市展望出现分歧.

在行业板块方面,消费类板块成为基金经理抵御大盘系统风险的避风港,建议配置比例创下五个月高点;而房地产类板块则被认为有可能成为未来大盘反弹时各板块中的"急先锋",因部分人士仍寄望未来以房地产调控松动来挽救经济下滑趋势.

消费类股本月调查中的建议配置比例平均值为21.7%,较上月19.4%上升逾两个百分点.房地产股的建议配置比例平均值则由上月的12%升至15.3%.

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求,将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估):

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I 平均值

股票 30 90 60 85 85 90 85 80 80 76.1

债券 50 0 20 0 10 0 10 6 5 11.2

现金 20 10 20 15 5 10 5 14 15 12.7

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年/12月 11月 10月 9月 8月

股票 76.1 79.4 80.0 83.9 79.8 77.6 83.3 83.0 80.6 84.4 83.6 82.8 79.3

债券 11.2 11.8 14.5 11.2 10.8 13.4 8.9 10.1 8.1 6.6 8.7 6.0 7.1

现金 12.7 8.8 5.5 4.9 9.5 9.0 7.9 6.9 11.3 9.0 7.8 11.3 13.6

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

A B C D E F G H I

股票 - - 0 + - 0 + 0 0

债券 + 0 + - + 0 - 0 0

现金 + + - + 0 0 0 0 0

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G

预测点位 2,000 2,300 2,000-2,200 2,300 2,100-2,300 2,200 2,100

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I

汽车 5 5 5 10 5 0 10 6 5

消费 40 10 30 0 15 35 15 20 30

电子技术 5 5 15 0 5 10 5 6 10

金融服务 15 20 15 20 15 10 25 18 10

金属及产品 0 20 0 0 5 5 15 6 0

房地产 20 15 10 30 15 20 15 8 5

交通及基础设施 0 0 5 0 5 5 0 8 5

能源 5 15 10 15 10 10 0 8 5

机械 10 10 10 25 10 5 5 15 10

其他: 0 0 0 0 15 0 10 5 20

6.主要行业配置的平均建议比例(%)

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年/12月 11月 10月 9月 8月

汽车 5.7 6.2 7.6 9.3 7.6 6.2 8.4 7.4 6.2 6.0 6.0 6.4 3.3

消费 21.7 19.4 20.0 20.0 18.1 20.9 16.6 17.5 24.4 26.3 24.0 26.9 24.6

电子技术 6.8 6.8 7.0 6.4 9.1 10.9 6.8 5.8 6.0 7.4 7.1 5.8 5.1

金融服务 16.4 17.0 16.6 17.0 18.5 19.0 18.3 19.3 15.6 14.8 17.0 19.0 16.6

金属 5.7 7.3 7.0 7.9 5.6 5.1 8.4 5.4 3.8 4.9 4.4 4.8 7.4

房地产 15.3 12.0 12.9 12.9 12.0 10.1 10.9 8.9 8.7 8.1 7.8 6.9 10.6

交通及基建 3.1 4.2 2.9 3.1 4.4 4.4 4.3 5.6 5.6 4.4 4.8 2.5 3.6

能源 8.7 8.1 7.3 5.9 6.0 6.4 7.3 7.9 7.3 7.9 8.9 6.9 10.8

机械 11.1 12.8 12.5 12.4 11.0 8.8 11.8 10.5 9.9 8.6 9.4 8.6 8.8

其它 5.6 6.1 6.3 5.0 7.6 8.1 7.5 11.9 12.6 11.8 10.6 12.4 9.3 (完)