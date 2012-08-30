路透伦敦8月30日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:当前第四波修正过去一周基本上停留在我们的第二目标区间1.2481/2562,理论上讲,修正走势顶点可能已经出现.另一方面,汇价多半将继续维持横盘波动走势.周二多头蜡烛图亦表明,买盘的力道强于卖盘,因此事实上多数人认为,在第五波的下跌走势展开前,汇价会触及另一个修正顶点(1.26区间的中段?).

欧元/英镑:昨日空头吞没的蜡烛图位于下行走势55日移动均线区间的上端,这意味着目前可能出现了修正顶点.唯一有悖于这一说法的根据是,8月初高位0.7963英镑仍未被突破.

澳元/美元:从小时图上,我们可以清晰地看到每一次试图上探的走势是如何演变为a-b-c三波浪型态,这样就确认了每波反弹走势的修正特征.这清晰地描绘出剩余买家动能丧失的情景.若汇价走跌,亦会触发停止单。最新的美国商品期货交易委员会(CFTC)数据表明,投机客对澳元的多头押注进一步增加[ID:nSB1743988],而市况正值汇价持续下滑,所以这种押注模式难以维系.

纽约 当日 今年来 2011年

0833GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2548 1.2529 +0.15 -3.07 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.63 78.68 -0.06 +2.20 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 98.65 98.62 +0.03 -0.92 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9568 0.9583 -0.16 +2.05 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5829 1.5830 -0.01 +1.89 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9907 0.9892 +0.15 -2.81 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0326 1.0346 -0.19 +0.99 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8012 0.8000 +0.15 +2.93 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.200 81.430 -0.28 +3.26 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.990 63.010 -0.03 +5.28 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.46 124.58 -0.10 +4.12 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2878 1.2916 -0.29 -1.89 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王冠中

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