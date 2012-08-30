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市场报道 | 2012年 8月 30日 星期四 16:26 BJT

《汇市简讯》英镑/美元的主权机构卖盘被轻松吸纳

0759GMT

* 看到有主权机构抛售英镑/美元

* 英镑/美元卖盘轻松获得吸纳

* 企图逢高出脱的投资人在1.5855-60上方增加停止单

* 欧元/英镑在接近0.7900-10有强劲买需,0.7960附近有上档卖单

* 行权价为0.7910的大型期权今天到期.(完)

--编译 肖群英;审校 蔡美珍

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