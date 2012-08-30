〔日本个股〕Sony Mobile称苹果/三星专利诉讼结果对其影响不大

路透柏林8月30日电---日本索尼(6758.T)旗下Sony Mobile认为,谷歌(GOOG.O)安卓(Android)软件专利问题尚未对其造成很大影响.该公司生产的智能手机采用的是安卓软件.

上周美国陪审团裁定,三星多款基于安卓系统的手机侵犯了苹果(AAPL.O)的专利.

"到今天为止,我们的业务尚未受到很大影响,"Sony Mobile的首席执行官Kunimasa Suzuki对路透表示.

Suzuki称,他坚信公司2012-2013会计年度智能手机销量将超过上年的3,400万部.(完)