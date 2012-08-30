〔中国债市〕现券收益率仍小升,但连续调整后部分试探性买盘现身

路透上海8月30日电---中国银行间债市周四现券表现仍疲软,收益率维持小幅上行态势,不过经过一段时间调整后,今日场内有少量试探性买盘现身,多指向中高等级的信用债.

"今天基本仍然是维持弱势,不过和前期比,稍有买盘出现,主要针对中高等级的信用品种,应该是跌了一段时间之后,开始有一些机构出来收(券)了."上海一券商交易员称.

上海一商业银行交易员则表示,利率债今日收益率继续往上走,市场处于胶着状态,虽然经济基本面有利于债市,但对降准的政策预期一再落空后,近期通胀议题又重回大家视野,油价上涨,灾害天气等预计会使8月国内CPI数据不太理想,"所以还是有利空的,大家都知道,这两天应该就是在反映这种担忧."

但他亦指出,待市场提前消化后,等数据真正公布时候,现券的反应可能就不会太大,个人感觉经过这段时间调整后,收益率再大幅上行的空间不大,反而向下的动能在累计.

"等哪天(收益率)上的差不多了,有个导火索,可能就把市场再点燃了."他称.

随着紧张的市场流动性逐步缓和,中国央行本周公开市场逆回购操作力度明显减弱,当周并转为净回笼,终结此前连续三周的净投放.而央行新增28天期逆回购需求申报,则预示逆回购正逐步常态化,短期降准可能性再削弱.[CN/MMTCN]

二级市场上剩余期限约4.471年的固息国债120003券加权成交均价对应收益率CN120003=CFXS为3.0624%,上日加权为3.0568%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.3923 3.6013

上日 2.5999 3.5245

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9122/2.8511

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6780/2.6140

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.1225/3.0675(完)

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