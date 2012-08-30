〔金属期市〕期铜上涨,此前中国总理温家宝表示支持欧元区

路透上海8月30日电---期铜连跌三日后周四小涨,此前中国总理温家宝表示支持欧元区,这帮助提振了投资者对全球经济和金属需求前景的信心.

周四温家宝在会晤德国总理梅克尔后表示,相信欧元区能够战胜债务危机.

他还表示,中国愿意在评估风险的前提下继续购买欧盟公债[ID:nSB1751344].这是近几个月来中国对欧元区发出的最强力支持信号.