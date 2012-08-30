更正:〔新兴汇市〕印尼卢比带领新兴亚币下跌,出现流动性恶化迹象

(更正:文尾汇价表格有误,特此更正)

路透新加坡8月30日电---印尼卢比周四下跌,并出现流动性恶化迹象,带领新兴亚币走低,因有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)下个月祭出更多货币宽松举措的猜测降温.

交易员称,印尼卢比IDR=ID的实际交易价格低于汇率指导价,因为月底存在来自企业的美元买需.

马币(林吉特)兑美元MYR=MY下跌,因投资者在假日前削减多头押注.泰铢兑美元THB=D3下滑,因泰国国内油企买入美元.

在美联储主席贝南克周五讲话前,投资者也不愿押注.此次讲话贝南克料给出美联储是否会推出又一轮量化宽松措施的线索.

一家马来西亚银行的资深交易员说:"市场的观点是可能会出台某种形式的宽松措施,但存在不采取措施令人失望的可能."

本月公布的数据显示,美国经济温和复苏,这令对美联储进一步放松货币政策的希望受到压制.

但交易商称,只要欧洲央行采取措施缓轻债务危机的希望仍存,则新兴亚洲货币不太可能进一步走软.

一交易员称,"若欧洲央行在两周内带来好消息,亚洲货币将补涨."

其还补充称,尽管欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在7月26日承诺采取措施救助欧元区后欧元上涨,但地区货币受益不大,所以即便ECB的行动令人失望,对新兴亚洲货币的影响也不会太严重.

据路透数据,德拉吉讲话后,欧元已经上涨超过3%,而多数新兴亚洲货币却在全球经济担忧打压下走软.

止损美元卖单助菲律宾披索兑美元PHP=PDSP转高.

以下为亚洲货币兑美元0854GMT时报价:

亚洲 当日 今年以来 2011年

0854GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

---------------------------------------------------------------

日圆 JPY= 78.61 78.70 +0.11 -2.15 76.92

坡元 SGD= 1.2523 1.2540 +0.14 +3.56 1.2969

台币 TWD=TP 29.986 29.981 -0.02 +1.01 30.290

韩元 KRW= 1133.20 1133.40 +0.02 +1.64 1151.80

泰铢 THB= 31.36 31.34 -0.06 +0.61 31.55

菲律宾披索 PHP= 42.22 42.35 +0.31 +3.84 43.84

印尼卢比 IDR= 9540.00 9540.00 +0.00 -5.03 9060.00

印度卢比 INR=IN 55.64 55.63 -0.01 -4.60 53.08

马币 MYR= 3.1240 3.1230 -0.03 +1.42 3.1685

人民币 CNY=CFXS 6.3495 6.3517 +0.03 -0.87 6.2940

---------------------------------------------------------------

(完)

--编译 许娜/王洋/田建华;审校 蔡美珍/隋芬/高琦

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]