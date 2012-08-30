〔路透基点〕汇源果汁三年期定期贷款规模降至9,300万美元--RLPC

路透香港8月30日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,四家银行昨日签署中国汇源果汁集团的三年期定期贷款,贷款规模从原目标1.25亿美元降至9,300万美元.

台湾银行为委托主办行、额度分配行兼代理行,承贷3,800万美元.中国银行澳门分行承贷3,000万美元,享有委托主办行头衔.安泰商业银行承贷2,000万美元,德意志银行新加坡分行承贷500万美元.德意志银行台湾分行为本案的协调行.

一如先前报导,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点,5月开始筹组时利率为加码280个基点.

根据最新利率,承贷3,000万美元或以上的银行,含全部费用的最高价码380个基点,费用为90个基点.承贷2,000万-2,900万美元的银行,含全部费用的最高价码为375个基点.承贷1,000万-1,900万美元的银行,含全部费用的最高价码为365个基点.

筹得款项将作为营运资本并用作再融资.

汇源果汁2010年4月取得一笔2.5亿美元三年期定期贷款,利率为较Libor加码250个基点,含全部费用的最高价码为276个基点.(完)