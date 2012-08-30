〔路透基点〕汇源果汁三年期定期贷款规模降至9,300万美元--RLPC

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港8月30日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,四家银行昨日签署中国汇源果汁集团的三年期定期贷款,贷款规模从原目标1.25亿美元降至9,300万美元.
台湾银行为委托主办行、额度分配行兼代理行,承贷3,800万美元.中国银行澳门分行承贷3,000万美元,享有委托主办行头衔.安泰商业银行承贷2,000万美元,德意志银行新加坡分行承贷500万美元.德意志银行台湾分行为本案的协调行.
一如先前报导,利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点,5月开始筹组时利率为加码280个基点.
根据最新利率,承贷3,000万美元或以上的银行,含全部费用的最高价码380个基点,费用为90个基点.承贷2,000万-2,900万美元的银行,含全部费用的最高价码为375个基点.承贷1,000万-1,900万美元的银行,含全部费用的最高价码为365个基点.
筹得款项将作为营运资本并用作再融资.
汇源果汁2010年4月取得一笔2.5亿美元三年期定期贷款,利率为较Libor加码250个基点,含全部费用的最高价码为276个基点.(完)
--编译 王翔琼;审校 蔡美珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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