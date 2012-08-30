〔中国汇市〕人民币收升至近两月高点,午后国际美元疲软拖累即期(更新版)

(新增更多评论和报价)

* 人民币收升至近两月高点

* 午后国际美元下跌,拖累即期市场美元

* 近期外盘走势对人民币汇价影响增强

路透上海8月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收升至八周来的高点;中间价今日小幅低开,早盘即期走势较平淡,午后随着国际汇市美元指数.DXY下行,国内即期市场上美元亦走软.

交易员表示,近期视野内人民币汇价一方面是受到中间价牵引,另一方面受到客户结、购汇需求的影响.而后者有赖于经济形势的转变,短期内变数不大,这就令欧元、美元等外盘货币成为主导人民币汇价的因素.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

----------------------------------------------------------------

6.3496 6.3466 6.3559 3.3435 6.3391 6.3517

此前收盘高点是7月4日的6.3477元.

上海一银行交易员指出,早盘大家基本是逢高卖出美元,但午后随着美元指数.DXY下跌,拉动即期美元下行,此后美元空头的回补则令人民币涨幅略有缩减;因海外市场多在等待美联储主席贝南克本周稍后的讲话,外盘走势不算太明朗的前提下,今日国内美元兑人民币bid/offer报价之间差价也有扩大趋势,机构分歧较前期略明显一点.

东京汇市,欧元兑美元周四小升,在美国联邦储备理事会(FED,美联储)贝南克周五演说之前,欧元寻获部分支撑,但澳元触及一个月低点,受中国前景疑虑拖累.[FRX/CN]

北京一银行交易员还提到,最近一次汇改以来,央行的态度更倾向于促进人民币汇价市场化,从近期中间价设定与美元指数相关性愈来愈高也能看出来.

"除非经济情况有所好转,企业活跃性增强,结、购汇需求增强;或者经济更差,导致热钱流出,出现大量购汇盘.但这两种因素近期都不可能出现,那么市场就看中间价是怎么开的就怎么跟着操作."他称.

北京一外盘交易员表示,市场关注美国QE3和欧债进展,但目前都未形成对欧元、美元走势的明确预期,在该两币种价格上也未有体现.因此如消息面有"大动作",有可能导致外盘货币的大幅波动,影响人民币中间价.

以下为北京时间17:15,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4490/30 6.4495

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3523/63 6.3550

流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水维持在高位,为1,280点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4776元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 丁淑琴/刘昕; 审校 增祥进/林高丽

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>