〔欧元债市〕意大利标债后该国公债收益率下跌,股市升至盘中高位

标题新闻：英国议会上院投票支持修改政府提交的脱欧议案，要求公布保护欧盟公民权益的提议
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路透伦敦8月30日电---周四意大利标债结果出炉后,该国10年期公债收益率IT10YT=TWEB由升转跌,最新下跌2个基点,至5.76%.
意大利股市FTSE MIB指数.FTMIB在标债结果公布后触及盘中高位,现上涨0.2%.(完)
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
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路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。