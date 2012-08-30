〔表格〕加拿大第二季经常帐赤字160.2亿加元,第一季修正为赤字101.5亿

标题新闻：艾克森美孚执行长称油市已“更平衡”但不确定性犹存，预计油市短期内保持波动
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路透8月30日电---加拿大统计局周四公布的数据显示,加拿大第二季经常帐赤字为160.2亿加元,第一季修正后为赤字101.5亿加元(前值为赤字102.7亿加元).
以下为经季节调整的经常帐数据(单位:10亿加元)
2012年第二季 第一季 第一季 2011年第二季
(修正) (前值)
经常帐 -16.016 -10.152 -10.273 -15.925
商品贸易 -3.602 +2.336 +2.390 -3.343
服务贸易 -6.221 -6.435 -6.215 -6.613
投资收入 -5.530 -5.377 -5.747 -5.225
分析师平均预估第二季经常帐赤字为153.0亿加元.(完)
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--编译 王洋;审校 田建华
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路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
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