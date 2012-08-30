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货币新闻 | 2012年 8月 30日 星期四 20:37 BJT

〔表格〕加拿大第二季经常帐赤字160.2亿加元,第一季修正为赤字101.5亿

路透8月30日电---加拿大统计局周四公布的数据显示,加拿大第二季经常帐赤字为160.2亿加元,第一季修正后为赤字101.5亿加元(前值为赤字102.7亿加元).

以下为经季节调整的经常帐数据(单位:10亿加元)

2012年第二季 第一季 第一季 2011年第二季

(修正) (前值)

经常帐 -16.016 -10.152 -10.273 -15.925

商品贸易 -3.602 +2.336 +2.390 -3.343

服务贸易 -6.221 -6.435 -6.215 -6.613

投资收入 -5.530 -5.377 -5.747 -5.225

分析师平均预估第二季经常帐赤字为153.0亿加元.(完)

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--编译 王洋;审校 田建华

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