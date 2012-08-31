《中国交易所债市综述》弱势整理回暖不易,短久期城投仍为较优选择

路透北京8月31日电---中国交易所债市本周整体呈弱势整理格局,央行公开市场新增28天期逆回购需求申报,浇冷短期降准预期,债市收益率缺乏下行动力.

总体来看,本周除可转债波动较大以外,其他券种均小幅波动.同时,在资金面处于紧平衡、利率风险犹存的情况下,短期继续保持谨慎,维持短久期或是较为安全的选择.

此外,目前央行通过公开市场逆回购释放流动性的边际效应正递减,因而后续仍需关注是否有降准等政策出台.

"总体看交易所市场自6月份已经跌了两个月了,从之前交易所的调整期来看3-5个月也是有可能的.收益率目前缺乏下行动力,找不到特别令人信服的利好,"北京一券商分析师分析指出.

不过近两日交易所债市的成交略显活跃,表明目前位置收益率已得到一定认可,或存在逐步趋稳的可能.

**转债波动较大,关注后续股市**

交易所可转债本周波动较大,在近期中国股市持续低迷,屡创新低,且供给压力亦不容小觑的情况下,近期转债恐难有较大作为.不过,若股市继续下探,转债或将调整转股价,从而为市场带来一定机会.

"目前转债唯一诱人的地方就是所谓的条款博弈.若股票再跌会触发回售条款,倒逼发行人调整转股价,一旦调整转股价,转债就会变得有价值,"上述北京券商交易员分析道.

国泰君安证券的分析师亦认为,债市表现反映出对于经济向好的预期,但股市表现则仍对经济复苏较为悲观,市场信号背离或潜藏着估值合理回归的需求.

该分析师建议投资者增配工行转债,因其具备接近零溢价的估值优势,且正股股息率明显高于大盘股均值水平.工行转债CN113002=SS周五收报102.490元人民币,较上周五的102.79元小幅下跌.

本周银行陆续公布中报,业绩多符合市场预期,因而大盘银行转债或仍具配置价值.上海一基金公司固定收益率部人士就表示,"银行转债已调整很多,安全边际较高,因而后续出现反弹的可能性不小."

不过,由于转债的整体溢价率很高,且债性已不太明显,未来还需看后续股市表现."股市延续弱势震荡,转债后市走势还要依靠股市大盘,"上海一券商分析师称.

**短久期城投仍为较优选择**

交易所信用债本周延续调整,分离债和企业债个券收益率则大多上升,成交额较大的公司债收益率则升降不一.

市场人士普遍认为,除部分行业以外,目前整体信用风险相对可控,但利率上行的风险仍偏高,因而选择中短期城投债进行配置仍然是相对不错的策略选择.

"城投债的信用风险相对小一些,主要还是关注利率风险.久期长的,利率风险更大,所以推荐一些短期的,相对比较安全",上述北京一券商分析师认为.

而上述基金公司人士则谈到,部分优质城投债的收益率已达到7.5%,且这部分债券风险释放已比较充分,未来券价有望缓步上涨.另外,在市场和政策前景尚未明朗的情况下,依然倾向短久期.

6月中旬以来,信用债收益率调整幅度在50-100bp,资金成本超预期高位为主要原因,供需趋向不利加剧调整步伐.

**新私募债发行迟滞**

在中小企业私募债方面,虽然自6月8日起陆续发行的前两批私募债认购状况良好,不过,目前发行速度已现趋缓迹象,成交亦持续欠活跃.

以7月中旬便已在上交所备案的中科恒达石墨为例,其正面临难觅投资者的尴尬局面.相关承销人士就表示,原计划5,000万元的发行总量一个多月来仅售出半数,市场反响不热烈;而票面利率过低且缺乏评级是该债滞销的主要原因.

"预计票面利率不会超过10%,但不超过就肯定卖不出去,到时只能调整利率",上述人士并称,"未来证监会可能会发一些私募债基金.市场依然观望为主,没有买方,只能等待政策支持".

上述上海一基金固收部人士亦指出,要缓解私募债难觅买家的困境,需要政府推动,让地方上比较好的平台,或者大型国企来为中小企业融资做担保.

交易方面,据深交所综合协议交易平台的信息显示,整个8月份,16只已发行的中小企业私募债共转让13次.另据公开信息显示,自从7月23日至8月3日的两周期间,两市新发行的中小私募债仅为2只,发行速度已现趋缓迹象.

**本周交易所债市相关新闻一览**

--随着紧张的市场流动性逐步缓和,中国央行本周公开市场逆回购操作力度明显减弱,当周并转为净回笼,终结此前连续三周的净投放.而央行新增28天期逆回购需求申报,则预示逆回购正逐步常态化,短期降准可能性再削弱.[ID:nSB1749676]

--中国当前的基准利率为存贷款利率,但随着金融脱媒推进利率市场化节节深入,该基准的指引作用日趋消减.目前无论是监管层,还是市场机构,都在寻找能承接起基准地位的目标利率.而央行公开市场逆回购利率进而延伸至回购利率,有望成为备选项.[ID:nSH0114079]

--8月最后一个交易日,中国银行间市场资金依旧宽松,早盘主要质押式回购加权利率CNREPO=CFXS全线下行,其中隔夜品种跌逾30基点(bp),向2%低位靠拢,与七天期品种的点差亦扩至逾140bp高点.[ID:nSB1754166]

--中国股市沪综指.SSEC8月份累计则下跌2.67%,为连续第四个月下跌.本周五该指数亦再创近43个月收盘新低,因中国8月PMI公布前,且美联储主席贝南克讲话在即,令场内谨慎观望气氛浓重.[ID:nSB1754592]

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 156.6366 +0.1650 156.6773 156.4888

上证公司债指数.SSEEBI 139.2126 +0.1440 139.2657 139.0793

上证分离债指数.SSEDCBI 136.7606 -0.0380 137.0905 136.5526

上证国债指数.SSEBI 134.5086 +0.0909 134.5087 134.3763

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深证企债指数.SZCBI 127.4090 -0.0050 127.5120 127.3310

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