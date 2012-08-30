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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 17:47 BJT

〔中港股市〕恒指收低1.2%,内地股市在三年半低位附近徘徊

* 恒指收低1.2%,沪深300指数小跌0.2%

* 成交值处于均值水平,等候杰克森霍尔央行会议

* 中资银行股走软,此前农行公布的获利不尽人意

* 地产股下挫,因担忧房地产业调控措施出炉

路透香港8月30日电---香港股市周四收在一个月低位,因中国农业银行获利不尽人意拖累银行股,且有关房地产调控措施即将出台的报导打压地产股大跌.

成交量依然疲软,本周各类资产交投意愿低迷,周五将在美国怀俄明州杰克森霍尔举行央行官员年会.过去两年,美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克都在年会上暗示祭出新的宽松政策.

中国内地股市周四徘徊在2009年初以来的最低位附近,冶金和矿业股走势疲弱,因中国需求不振导致铁矿石价格跌至近三年低位.

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