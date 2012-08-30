〔中港股市〕恒指收低1.2%,内地股市在三年半低位附近徘徊

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 恒指收低1.2%,沪深300指数小跌0.2%
* 成交值处于均值水平,等候杰克森霍尔央行会议
* 中资银行股走软,此前农行公布的获利不尽人意
* 地产股下挫,因担忧房地产业调控措施出炉
路透香港8月30日电---香港股市周四收在一个月低位,因中国农业银行获利不尽人意拖累银行股,且有关房地产调控措施即将出台的报导打压地产股大跌.
成交量依然疲软,本周各类资产交投意愿低迷,周五将在美国怀俄明州杰克森霍尔举行央行官员年会.过去两年,美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克都在年会上暗示祭出新的宽松政策.
中国内地股市周四徘徊在2009年初以来的最低位附近,冶金和矿业股走势疲弱,因中国需求不振导致铁矿石价格跌至近三年低位.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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