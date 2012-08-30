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市场报道 | 2012年 8月 30日 星期四 18:30 BJT

《汇市简讯》加元微跌,在0.9950附近累积大量美元/加元卖盘

0952GMT

* 美元/加元突破加拿大银行业者卖盘,卖盘分布至0.9950

* 加拿大丰业银行(BNS)斥资31亿加元购买荷兰国际集团(ING)加拿大分支,吸引加元卖方关注

* 总体而言,并购相关资金流动严重影响加元需求

* 亚洲卖盘在0.9950附近,据信与并购有关

* 下档受到0.9825和0.9800期权障碍的支撑.(完)

--编译 肖群英;审校 蔡美珍

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