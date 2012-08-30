《汇市简讯》加元微跌,在0.9950附近累积大量美元/加元卖盘

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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0952GMT
* 美元/加元突破加拿大银行业者卖盘,卖盘分布至0.9950
* 加拿大丰业银行(BNS)斥资31亿加元购买荷兰国际集团(ING)加拿大分支,吸引加元卖方关注
* 总体而言,并购相关资金流动严重影响加元需求
* 亚洲卖盘在0.9950附近,据信与并购有关
* 下档受到0.9825和0.9800期权障碍的支撑.(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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