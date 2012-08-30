(重温稿)〔台湾货币市场〕央行维持宽松态度不变,月底没有紧俏感觉

* 央行宽松态度不变,月底资金不紧

* 发票量少,可挑选标的有限

记者 董永年

路透台北8月30日电---台湾银行间短期利率周四大致持平.虽然进入月底的例行性需求高峰,但在央行维持宽松态度不变的调控下,整体市况颇为宽裕,丝毫没有紧俏的感受.

资金调度人士指出,由于短票发行量不多,银行为消化资金除向央行申报存单外,多以拆款为主.惟粥多僧少,拆款利率较上日多持平,少数则略调降1个基点.由于资金普遍偏多,一般预期,不但可以顺利度过例行性需求高峰期,且利率也缺乏走高的条件.

"明天就是月底了耶,利率却文风不动."一大型票券商交易员称.

而另一大型公营银行交易员则称,央行最近冲销力道一直偏弱,委托代收隔夜拆款的量偏低,主要是为了市场资金的宽裕.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.388%,同于上日;区间落在0.295-0.55%,上日为0.295-0.53%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.390-0.58%,上日为0.388-0.58%.

**短票利率卡在0.80%**

短票方面,票券商指出,自从终端买盘直接参与中油、台电等国营事业的短票标售后,票券商经手的短票量就偏低,且因股市表现不佳、企业资本支出偏低,发票量也就变少.

一大型票券商交易员表示,"最近发票量都不多,但买票利率降到0.80%就下不去了."

他认为,度过这一旬后,看接下来银行是否仍有消化资金的需求,否则0.80%就是个关卡.

另一民营银行交易员则表示,短票发行量少,可供挑选的标的也变少.若是不符合公司规定的票,"利率再降也没人买."

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.

台湾央行周四公布,今日共发行961.5亿台币存单,相较存单到期金额790亿,存单发行余额增171.5亿.[TW/MMTCN]周五央行存单到期为3,568.1亿.

拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为负241亿台币;累计超额准备为1,677亿台币,加计前期1%的超额准备为3,119亿台币.

**公债RP利率持平**

台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持平.月底货币市场资金情势大致持稳,惟今天早盘部分券商感觉资金稍微紧一些,但都反应陆续就有资金补足,后续市场关注央行理监事会议前的态度.

资金调度人士表示,今天资金算是月底最紧的一天,惟因为近期央行冲销力道减缓,令月底货市资金宽松,而投信也做RP的需求,有助于供给月底RP市场资金需求.

"早盘资金有稍紧一些,不过陆续投信就有钱补进来."一证券商RP交易员说.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.(完)