〔中港股业绩〕交通银行上半年净利同比增17.8%,下半年息差压力大(更新版)

(新增公司高层评论及更多细节)

* 净利同比增长17.8%,略高于预期

* 高层预计下半年息差压力大

* 强化非信贷业务,提高盈利能力

路透上海8月30日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)上半年净利同比增长17.8%,略高于预期,主因利息净收入以及中间业务收入增长.不过该行高层表示,下半年息差压力相当大,该行将采取多项措施尽量延缓息差收窄的趋势.

中报显示,上半年该行实现净利润310.9亿元人民币,同比增长17.78%;实现每股收益0.50元.此前,六位分析师预期交通银行上半年净利的平均值为297亿元.

"今后银行已不太可能继续通过贷款增长来保证利润的成长,"交行行长牛锡明在业绩会上表示,未来银行需要调整资产结构,加大资金交易和财富管理等非信贷业务,提高银行盈利能力.

交行副行长于亚利指出,尽管上半年净利息收益率达2.61%,同比仍提高6个基点,但环比下降5个基点,主要是国内存款市场竞争激烈,资金成本小幅上升以及二季度银行贴现收益率下降.

她预计,未来银行面临的息差压力非常大,一是因为中国进入降息周期,二是国内利率市场化正加快进度.交行将采取一些措施来延缓息差收窄的速度,包括优化信贷资源配置,向中西部,中小微企业信贷及信用卡等高收益业务倾斜;扩大债券投资等非信贷资产比重;管控负债成本等.

截止6月末,该行不良贷款比率为0.82%,资本充足率为12.57%.交行方面表示,随着国内经济下行及企业经营面临压力,未来3-4月内逾期及不良贷款数量可能会有所增长,但增幅有限,风险可控.

交通银行A股周四收报4.39元,过去一个月上涨3.08%.(完)

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