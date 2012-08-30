〔东南亚股市〕印尼股市挫至一个月低位,菲律宾股市因GDP数据疲弱而走软

路透曼谷8月30日电---东南亚股市周四继上交易日走势低迷后多数下滑,因为投资者在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五讲话前持谨慎态度,印尼卢比走软打压印尼主要股指至一个月收盘低位.

印尼股市.JKSE下滑1.7%至4,025.58点,为7月26日以来的最低收盘位,一位驻雅加达的股票分析师称,Bakrie Group旗下多家公司的股票下跌,部分因为市场担忧该集团的外币债务.

在Bakrie旗下的公司中,热能煤出口商PT Bumi Resources (BUMI.JK)下跌6%,该公司本周公布,其上半年净亏损3.221亿美元,Bakrie旗下子公司金属矿商PT Bumi Resources Minerals(BRMS.JK)下滑2.1%.

菲律宾第二季国内生产总值(GDP)增速逊于预期挫伤了市场人气.菲律宾股市日内走软0.9%.

越南股市.VNI逆大势连续第二日上涨,收高1.1%.

上周Asia Commercial Bank(ACB.HN)高层被捕曾引发了对银行业风险的担忧,但继标准普尔发表一家越南银行的问题不会扩散的言论后,投资者信心已经有所恢复.

1045GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3011.82 -29.75 -0.98 +13.81 2646.35

马来西亚 .KLSE 1646.11 0.53 +0.03 +7.54 1530.73

泰国 .SETI 1214.55 -5.61 -0.46 +18.46 1025.32

印尼 .JKSE 4025.58 -67.59 -1.65 +5.33 3821.99

菲律宾 .PSI 5149.31 -46.41 -0.89 +17.78 4371.96

越南 .VNI 397.25 4.19 +1.07 +13.00 351.55

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(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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