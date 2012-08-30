〔中港股业绩〕工商银行上半年净利增12.5%,目前资产质量好于预期(更新版)

(新增业绩会内容)

* 上半年净利增12.5%,符合市场预期

* 截至8月末,不良贷款状况好于年初预期--董事长

* 房地产开发贷款并未叫停

* 今年要再增加6个国家及地区的海外分支机构

路透北京8月30日电---全球最大市值银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)董事长姜建清周四称,受益于风险管理愈加成熟,今年上半年该行不良贷款率和不良贷款余额一降一升,好于年初"双升"的预期.

工行业绩公告显示,今年上半年净利为1,231.6亿元人民币,上升12.5%,符合市场预期,于6月末,工行的不良贷款率为0.89%,去年底时为0.94%;核心资本充足率为10.38%,资本充足率为13.56%.[ID:nSH0114085]

姜建清在业绩会上表示,国内外经济走势不确定性大,工行对资产质量保持非常审慎的态度,他预计下半年工行资产结构基本保持稳定,目前总体风险可控.

"严峻考验面前,不良贷款率(实现)下降,不良贷款额略有上升,但总体水平比我们预想的好得多…到8月末,还是沿袭了上半年的基本态势没有变…逾期贷款与6月末持平."姜建清称,年初该行预计不良贷款会"双升",并将不良贷款率确定在1.2%以内.

工商银行是17家上市银行中最后一家公布业绩的银行.在五家国有大型银行中,净利增速仅高于中国银行(3988.HK)(601988.SS)的7.58%.(五大行净利及增速图:r.reuters.com/pyb42t)

在市场所关注的房地产贷款领域,截至上半年末工行的房地产开发贷款余额较2011年末减少了207亿元,房地产开发贷款不良率为0.90%,风险可控.

"工行贷款余额较大,贷款周转速度较快,也有收回开发贷,还是再用于开发贷.并不是说大家不贷了."姜建清称,工行房地产开发贷余额依然很大,开发贷一般周转率在2-3年时间,每年收回1/3也能收回1,600多亿的贷款,但余额只是下降了207亿,说明还是对一些质量好的开发商继续发放贷款.

谈到国际化问题时,姜建清称,近年来来自于境外业务的利润对集团贡献在逐步加大,境外机构税前利润达到8.64亿美元,同比增长17.6%,比集团税前利润高出5个百分点,至今年年底,工商银行有可能再增加6个国家及地区的海外分支机构.

工行6月末净息差2.66%,较年初上升5个百分点.工行行长杨凯生表示,展望未来,利率市场化对工行的影响是在完全可以承受的范围内.

杨凯生并称,下一步,中国银行业确实不应该依赖存贷利差的收入来保持盈利增长.应该走出一条总资产不无线扩大却可以保持盈利持续增长的路子.这就要大力发展中间业务.而工行目前在四大行中的中间业务收入占比为31.7%,要比其在四大行中资产、贷款、存款的占比高得多.

年报显示,上半年实现手续费及佣金净收入548.04亿元,同比增长1.9%.在五大国有商业银行中,该增速仅优于中国银行的负增长.

业绩公布前,工行H股收跌1.87%,报4.19港元;其A股升0.26%,报3.85元人民币.今年以来,其H股和A股累计均下跌逾9%.(完)

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