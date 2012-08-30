〔国际油市〕亚洲航煤升水升至逾四年高位,因市场对套利船货需求坚挺

路透新加坡8月30日电---亚洲航煤升水周四攀升至逾四年高位,交易商称,市场对从北亚运往美国的套利船货的需求持续坚挺.

路透数据显示,现货升水上扬0.10美元至每桶较新加坡报价高出1.21美元,为2008年5月27日以来的最高位,当时为1.70美元.

交易商称,台塑石化以每桶较新加坡报价升水0.75美元的价格向壳牌石油(Shell)SHEL.L出售了一笔10月中旬装运的船货,该升水较稍早售给中石化(香港)那笔9月末装运的船货的升水高出近90%.

壳牌石油和BP一直在积极地将北亚航煤船货运往美国西海岸南部地区,这已推高了升水.

一位行业消息人士称,台湾船货升水幅度巨大可能意味着韩国船货可能获得每桶约1美元的升水,因为其船运成本更为廉价.这位消息人士补充到,韩国炼厂全部9月船货均已售罄,只留下一些10月的现货船货.

中东方面的需求也走坚,印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)的柴油和航煤船货均获得较高的升水.该公司向维多公司出售了一笔9月末装运的船货,价格较中东报价每桶升水3.05美元.

MRPL亦向BP出售了一笔10月初装运的航煤船货,价格为较新加坡报价每桶贴水0.50美元.(完)