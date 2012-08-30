〔表格〕美国8月23日止当周农作物出口销售报告--USDA

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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路透华盛顿8月30日电---美国农业部(USDA)周四公布8月23日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 508.4 0.9 533.0 0.9 10,928.4 12,202.5
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 147.1 80.6
玉米 -33.7 168.5 63.6 194.6 39,685.2 48,109.2
高粱 1.9 0.0 1.9 0.0 1,010.7 3,498.1
大豆 -10.1 731.4 104.3 841.4 38,809.1 42,231.1
豆粕 44.1 161.3 56.4 163.5 8,572.6 7,822.4
豆油 37.4 31.3 39.9 31.3 608.8 1,368.2
皮马棉 8.7 0.0 9.2 0.0 208.9 368.6
陆地棉 88.6 1.7 93.1 1.7 4,357.1 6,372.3
稻米 43.8 0.0 44.3 0.0 462.1 583.7 (完)
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--编译 兰秀娟;审校 田建华
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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