〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及四个月高位

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡8月30日电---周四亚洲石脑油价格触及三日高位每吨982美元,裂解价差上涨9.46%至四个月高位每吨134.58美元,因对于可能将船货运往西方的担忧支撑市场.
欧洲石脑油需求强劲,继续限制向亚洲的新增出口.
一北亚交易员称,"受高价格诱惑,红海的石脑油船货可能运往西方.尽管还没有船货预订运往西方."
"亚洲市场强劲的另一个原因是,多数交易商预计台塑会重回市场购买现货."
台塑旗下一年产能103万吨的裂解装置于8月15日关闭,进行30天的检查.
另外印度减少9月出口,可能不高于55万吨,可能是4个月来最低,而与此同时韩国需求仍稳健.
汽油裂解价差下跌12.49%至七周低位每桶8.06美元,因印尼高峰需求季逐渐淡去.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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