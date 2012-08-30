〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及四个月高位

路透新加坡8月30日电---周四亚洲石脑油价格触及三日高位每吨982美元,裂解价差上涨9.46%至四个月高位每吨134.58美元,因对于可能将船货运往西方的担忧支撑市场.

欧洲石脑油需求强劲,继续限制向亚洲的新增出口.

一北亚交易员称,"受高价格诱惑,红海的石脑油船货可能运往西方.尽管还没有船货预订运往西方."

"亚洲市场强劲的另一个原因是,多数交易商预计台塑会重回市场购买现货."

台塑旗下一年产能103万吨的裂解装置于8月15日关闭,进行30天的检查.

另外印度减少9月出口,可能不高于55万吨,可能是4个月来最低,而与此同时韩国需求仍稳健.

汽油裂解价差下跌12.49%至七周低位每桶8.06美元,因印尼高峰需求季逐渐淡去.(完)