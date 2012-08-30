〔美国股市〕开盘下跌,投资者静待贝南克讲话以觅得交投线索

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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路透纽约8月30日电---美国股市周四开盘下跌,投资者希望从美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周五在央行官员研讨会上的讲话中觅得交投线索.
道琼工业指数.DJI下跌70.23点,或0.54%,至13,037.25点.标准普尔500指数.SPX下滑7.71点,或0.55%,至1,402.78点,Nasdaq指数.IXIC跌16.22点,或0.53%,至3,064.97点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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