〔美国热股〕Pandora Media暴涨21%,此前公布乐观业绩且上调全年财测

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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路透8月30日电---在线流媒体音乐服务公司Pandora Media(P.N)公布业绩高于预期,因在移动设备上使用该公司服务聆听音乐的客户增加,故而广告收入增长.Pandora Media还上调了全年营收展望.
Pandora Media周四盘初暴涨21.03%,报12.21美元.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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