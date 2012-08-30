〔国际油市〕亚洲180-cst燃料油现货价差升至三个月高位

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡8月30日电---亚洲燃料油市场周四走坚,180-cst级别燃料油的现货价差升至近三个月最高,因缺乏低密度船货.
路透数据显示,180-cst级别燃料油价差上涨0.90美元至每吨较新加坡现货报价高6.00美元,创下5月31日以来最高.380-cst级别燃料油价差上涨0.55美元,至两日高位每吨较新加坡现货报价升水4.40美元.
交易员表示,市场预期180-cst燃料油供给减少,因9月西方套利船货到岸量将主要是高密度船货.
一些交易员业预计来自委内瑞拉的9月下半月和10月供给将减少,之前该国最大的炼厂遭遇火灾事故.这座日产能64.5万桶的炼厂何时重启生产还不清楚.
即期9/10月燃料油价差上涨0.87美元至逆价差5.50美元,创下四周来最高.反映出市场的多头氛围.
International Enterprise的数据显示,新加坡陆上燃料油库存上升6.5%至两周高位1,732.1万桶.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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