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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 21:45 BJT

〔国际油市〕亚洲180-cst燃料油现货价差升至三个月高位

路透新加坡8月30日电---亚洲燃料油市场周四走坚,180-cst级别燃料油的现货价差升至近三个月最高,因缺乏低密度船货.

路透数据显示,180-cst级别燃料油价差上涨0.90美元至每吨较新加坡现货报价高6.00美元,创下5月31日以来最高.380-cst级别燃料油价差上涨0.55美元,至两日高位每吨较新加坡现货报价升水4.40美元.

交易员表示,市场预期180-cst燃料油供给减少,因9月西方套利船货到岸量将主要是高密度船货.

一些交易员业预计来自委内瑞拉的9月下半月和10月供给将减少,之前该国最大的炼厂遭遇火灾事故.这座日产能64.5万桶的炼厂何时重启生产还不清楚.

即期9/10月燃料油价差上涨0.87美元至逆价差5.50美元,创下四周来最高.反映出市场的多头氛围.

International Enterprise的数据显示,新加坡陆上燃料油库存上升6.5%至两周高位1,732.1万桶.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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