〔国际油市〕亚洲180-cst燃料油现货价差升至三个月高位

路透数据显示,180-cst级别燃料油价差上涨0.90美元至每吨较新加坡现货报价高6.00美元,创下5月31日以来最高.380-cst级别燃料油价差上涨0.55美元,至两日高位每吨较新加坡现货报价升水4.40美元.

交易员表示,市场预期180-cst燃料油供给减少,因9月西方套利船货到岸量将主要是高密度船货.

一些交易员业预计来自委内瑞拉的9月下半月和10月供给将减少,之前该国最大的炼厂遭遇火灾事故.这座日产能64.5万桶的炼厂何时重启生产还不清楚.