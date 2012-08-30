〔美国热股〕杜邦盘初小幅下跌,此前将汽车漆业务出售给凯雷集团

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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路透8月30日电---杜邦(DuPont)(DD.N)将旗下成长缓慢的汽车漆业务以49亿美元出售给凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O),交易方式为现金,因该公司准备将注意力放在高级材料和生物科技上.
杜邦周四盘初微跌0.16%,报49.86美元.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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