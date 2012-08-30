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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 22:50 BJT

〔美国热股〕诺基亚下跌逾3%,三星电子抢先发布搭载微软系统的智能手机

路透8月30日电---三星电子(005930.KS)出人意料地率先发表承载微软(MSFT.O)最新软件平台的智能手机,赶在诺基亚NOK1V.HE推出备受关注的新机型之前.[ID:nSB1751020].

在美上市的诺基亚周四早盘(NOK.N)重挫3.10%,报2.81美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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