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亚洲 | 2012年 8月 30日 星期四 23:15 BJT

〔标题新闻〕海湾地区OPEC成员国不可能增加石油产量,除非需求攀升-海湾OPEC代表

注:OPEC为石油输出国组织的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8JUCTD]

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