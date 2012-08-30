〔欧元债市〕意大利公债标售反响不够热烈,ECB会议前市场陷入窄幅波动

* 意大利公债标售吸引到买家,但收益率仍较高

* 意大利标售40亿欧元10年期新债,收益率在5.82%

* 德债期货上扬,ECB会议前市场仍处于窄幅区间

路透伦敦8月30日电---意大利公债价格周四下跌,此前有关欧洲央行(ECB)干预市场的预期,帮助提振消费者参与一标售活动时的冒险情绪.不过,意大利的融资成本仍然较高.

此次10年期新债标售需求较上次增长,借贷成本下跌,且公债标售的规模达到最高的目标水准.

不过,公债平均收益率仍在相对较高的5.82%.市场对标售的反应也相对温和.

分析师表示,随着下周四欧洲央行(ECB)货币政策会议的临近,投资者越发担心央行是否会出台某些果断措施--这种担忧情绪提振了德债价格.

"事实上,考虑到市场上所有人都在猜测欧洲央行将有何种行动,(意大利公债)收益率仅较7月底低了14个基点,表明投资者仍要求较高的风险溢价才会持有意大利债券."RIA Capital Markets债券分析师Nick Stamenkovic称.

二级市场上,意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB最新上涨1.2个基点,报5.79%.五年期公债收益率IT5YT=TWEB上升7.2个基点,报4.82%.

西班牙公债全线表现不佳.该国亦将在下周测试市场风险人气.西班牙正在尽力避免全面主权救助.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB上涨13个基点,报6.62%.五年期公债则涨12个基点,报5.43%.

德国公债期货FGBLc1上扬57个跳动点,报144.15,但仍处在一周波动区间内.在广受关注的欧洲和其它地区央行人士会议前,市场交投仍清淡.

德债期货技术支撑位在上周五低位143.42,而144.17则视作重要阻力位,该水准是7月到8月间跌势的62%回档位.

投资者等待美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克周五讲话中透露的新一轮量化宽松立场.另一受到主要关注的事件则是欧洲央行会议.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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