〔英国债市〕英债上扬,受助于贝南克讲话和欧洲央行会议前的不安情绪

路透伦敦8月30日电---英债周四上扬,因在美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周五发表重要讲话以及预计欧洲央行下周宣布购债计划前,市场神经紧绷.

周五在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行年会上,美联储主席贝南克将发表讲话,投资者将关注任何有关美联储推出第三购债计划的暗示.

欧洲央行预计将在9月6日政策会议结束后出台一项计划,以压低西班牙和意大利借贷成本,并缓解欧元区债务危机.

花旗策略师Jamie Searle表示,"英债跟随其他市场走势而动."

12月英债期货FLGZ2收涨48个跳动点,报121.14,即将到期的9月英债期货FLGU2上扬57个跳动点,9月合约的成交量仍大于12月合约.

10年期英债收益率GB10YT=RR下跌5个基点,报1.457%,与可比德债利差持稳在13个基点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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