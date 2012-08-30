〔美国股市〕亚洲企业ADR领跌,投资者对贝南克周五讲话的期望降温

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透纽约8月30日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四下跌,因受亚洲ADR大幅走低拖累,之前投资人担心美国联邦储备理事会(美联储, FED)可能不会推出新一轮刺激政策以提振全球经济.
美联储主席贝南克周五讲话前,全球股市全面下跌.贝南克计划在怀俄明州杰克森霍尔央行人士年会上发言,预计将引燃有关第三轮量化宽松的预期,不过他不太可能给出美联储行动时间的细节.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌1%.标准普尔500指数.SPX.INX收挫0.78%.
亚洲方面,日股日经指数.N225跌破9,000点,至两周收盘低位,因围绕贝南克将在周五暗示更多刺激政策的期望减弱,同时能源类股因经济前景走弱而下滑.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS回落1.59%.在纽约上市的丰田汽车(TM.N)收跌0.95%,报80.23美元.佳能(CAJ.N)收挫1.22%,报33.50美元.
欧洲央行(ECB)9月6日会议以及下周将公布一系列美国数据的临近,更加促使投资者保持谨慎.数据中包括8月非农就业报告.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收跌0.86%.拉美ADR指数.BKLA收跌0.52%.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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