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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 04:31 BJT

〔美国股市〕亚洲企业ADR领跌,投资者对贝南克周五讲话的期望降温

路透纽约8月30日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四下跌,因受亚洲ADR大幅走低拖累,之前投资人担心美国联邦储备理事会(美联储, FED)可能不会推出新一轮刺激政策以提振全球经济.

美联储主席贝南克周五讲话前,全球股市全面下跌.贝南克计划在怀俄明州杰克森霍尔央行人士年会上发言,预计将引燃有关第三轮量化宽松的预期,不过他不太可能给出美联储行动时间的细节.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌1%.标准普尔500指数.SPX.INX收挫0.78%.

亚洲方面,日股日经指数.N225跌破9,000点,至两周收盘低位,因围绕贝南克将在周五暗示更多刺激政策的期望减弱,同时能源类股因经济前景走弱而下滑.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS回落1.59%.在纽约上市的丰田汽车(TM.N)收跌0.95%,报80.23美元.佳能(CAJ.N)收挫1.22%,报33.50美元.

欧洲央行(ECB)9月6日会议以及下周将公布一系列美国数据的临近,更加促使投资者保持谨慎.数据中包括8月非农就业报告.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收跌0.86%.拉美ADR指数.BKLA收跌0.52%.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

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