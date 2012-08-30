〔纽约期市〕可可期货连涨四天并升穿2,600美元关口,交易商提醒市场超买

路透纽约/伦敦8月30日电---洲际交易所(ICE)可可期货周四连续第四个交易日上涨,去年11月迄今首次升穿每吨2,600美元水平,因投资者担心主要可可豆生产地西非恶劣天气将损害作物.

阿拉比卡咖啡因供给充裕下挫;原糖则持稳,因稍早一波逢低买盘(的影响)逐渐消失.

ICE-12月可可期货CCc2触及九个月新高每吨2,620美元,之后回吐部分涨幅,收涨1.05%并报每吨2,601美元.

本周可可价格已跳涨9%,并有望录得1月以来最高单周涨幅,因投资者担心西非缺少日照和气温降低,将损及主要作物.

交易商表示,鉴于大部分西非可可作物已经提前售出,因此原产地卖盘较少,难以限制涨幅.

不过,市场已经处于技术性超卖区间,可可期货有可能出现回落.相对强弱指标现高于71.

市场预期美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克将在周五杰克森霍尔会议上公布刺激计划细节,本周部分买盘亦因此受到激励.

伦敦12月可可期货LCCc2上涨0.64%,收在每吨1,705英镑.

ICE原糖期货持稳.指标10月原糖期货SBc1收报每磅19.75美分,仅较周三低0.01美分.稍早时投资者逢低买入,将价格推至20.10美分,但买兴在20美分上方消散.

伦敦10月白糖期货LSUc1上涨2.3美元,或0.41%,报每吨559.1美元,周二时一度触及544.50美元,是21010年8月以来最低水准.

ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2跌0.03美分或1.95%,收报每磅1.634美元,注册库存增加带来压力.此外市场在周一录得7月底以来最高单日涨幅后进入盘整,亦令阿拉比卡咖啡期货承压.

Liffe市场罗布斯塔咖啡期货在交投清淡中小幅下跌.11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收低6美元,或0.3%,报每吨2,064美元,成交量在7,682口.(完)