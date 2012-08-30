〔芝加哥期市〕CBOT大豆触纪录高位,因技术性买盘和投资人担心产量

路透8月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四创下纪录高位,交易商称因技术性买盘以及市场担心2012年美国大豆作物产量.

近月9月大豆合约Sc1触及每蒲式耳17.80-3/4美元水准,为现货月大豆价格纪录高位,之后价格回落.

11月大豆合约SX2升穿原先合约高点17.60-1/2美元后,技术性买盘加剧.该合约创下17.71-1/4美元的新高.

豆粕期货全线亦录得纪录高点.

市场担心热带风暴艾萨克带来的雨水将拖缓密西西比州三角洲地区的大豆收获工作,并降低作物质量.美国国家飓风中心(NHC)称,艾萨克给路易斯安那州东南部和密西西比州带来强降雨,未来还将有较强劲的暴风雨.

一些分析师也担心炎热气候料损及包括达科他州和明尼苏达州的中西部地区北部地带的大豆单产前景.

交易商表示,由于担心美国大豆供给减少,部分中国大豆压榨厂被迫接受高价格,并预定昂贵的美国船货,因其押注未来几个月国内豆粕价格上涨将保证获利.

交易商预计周五将无大豆和豆粕期货交割,当天是CBOT-9月期货的第一交割通知日.豆油期货交割数量料在1,000-2,000口.

美国农业部(USDA)公布最新一周美国大豆净出口销售量在721,300吨,符合60-80万吨的预估区间.

USDA报告一周豆粕出口销售量在205,400吨,亦符合15-25万吨的预估区间.豆油出口销售量在68,700吨,高于预期的1-2万吨.

11月大豆期货SX2收高10-1/2美分,报17.63-1/2美元.

9月豆粕合约SMU2收高4.8美元,收报每短吨548.1美元.

9月豆油合约BOU2微跌0.05美分,报每磅56.59美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为190,623口,豆粕期货为87,601口,豆油期货为110,370口.

以下为CBOT农产品期货在1953GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 811.50 1.25 0.2% 25.5%

CBOT大豆Sc1 1770.25 7.00 0.4% 47.7%

CBOT豆粕SMc1 548.10 4.80 0.9% 77.1%

CBOT豆油BOc1 56.59 -0.05 -0.1% 8.6%

CBOT小麦Wc1 883.50 -2.00 -0.2% 35.4%

CBOT稻米RRc1 1503.50 -19.00 -1.3% 2.9%

EU小麦BL2H0 266.75 1.75 0.7% 31.7%

NYMEX原油期货CLc1 94.81 -0.68 -0.7% -4.1%

道琼工业指数.DJI 13,031 -77 -0.6% 6.7%

现货金XAU= 1657.00 1.06 0.1% 6.0%

欧元/美元EUR= 1.2513 -0.0016 -0.1% -3.3%

美元指数.DXY 81.6540 0.1050 0.1% 1.8%

波罗的海

干散货指数.BADI 707 -11 -1.5% -59.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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