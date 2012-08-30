〔金属期市〕期铜收跌,市场屏息静待贝南克讲话

* 投资者对美联储放宽政策的预期降温

* 中国总理温家宝对欧元区解决危机有信心

* 中国现货铜需求增加的迹象消退

路透纽约/伦敦8月30日电---期铜周四走低,因在美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周五发表讲话前,交易商对美联储进一步放宽政策的前景感到不安,不过跌幅受限,因中国总理表达了对欧元区走出危机的信心.

铜价在亚洲交易时段初期转跌为升,之前中国总理温家宝称,对欧元区走出债务危机充满信心,并表示,中国愿意购买更多欧元区国家公债.

意大利10年期公债标售得标利率跌至3月来最低,凸显市场对欧洲央行下周公布新一轮购债计划细节充满信心.

欧元兑美元连续第二日走低,因投资者对贝南克将发布有关进一步放宽政策的更明确暗示的预期降温.

一项路透上周进行的调查显示,投资者和经济学家对美联储在9月会议上推出新一轮购债计划的疑虑加重.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收跌5美元,报每吨7,570美元,连续第四日收跌.

期铜自2月触及年内峰值后累积回落约13%,8月在清淡成交中陷于7,300-7,700美元的区间内.未平仓合约再度减少,至2006年12月以来的新低220,242口.

INTL FCStone的分析师Ed Meir表示,"我认为未来中国成长仍将十分疲弱,在年底前,市场将陷于7,000-8,000美元的区间内,无法突破8,000美元."

期铜连跌第五日,今日再度小跌,因美元走强.

纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜HGU2小跌0.20美分,报每磅3.4405美元,盘中触及日高3.4885美元,略高于切入位在3.4828美元的100日移动均线.

交投最活跃的12月合约HGZ2基本持稳,收盘微跌0.2美分,报每磅3.4470美元,在升穿100日均线切入位3.4922美元后未能延续涨势.日高为3.4950美元.

今日稍早公布的美国数据显示,经济复苏仍然疲弱.上周初请失业金人口持平,不及市场预期.而美国7月消费者支出录得五个月来最大涨幅.

包括8月非农就业报告在内的下周将公布的一系列美国经济数据,以及9月前两周将举行的美联储和欧洲央行的政策会议引发投资者的进一步谨慎情绪.

渣打银行在一份报告中指出,"未来几周将举行的政策会议,从本周五开始的杰克森霍尔央行总裁年会,到9月13日举行的美国联邦公开市场委员(FOMC)会议,势将主导市场人气和走势.由于缺乏基本面支撑,一旦决策者的行动再度令人失望,期铜仍容易遭受上年同期出现过的类似跌势."

交易商称,中国总理温家宝有关欧元区的讲话扶助抵消了市场弥漫的看空人气,之前中国国家发改委主任张平周三表示,从目前情况看,已出台的各项政策措施正在见到成效,经济增长呈现缓中趋稳态势.随着供求关系改善、国际市场部分大宗商品价格走低,今年以来物价涨幅继续呈现逐步回落态势.[ID:nSB1749514]

麦格理银行分析师Duncan Hobbs表示,杰克森霍尔会议后,金属市场的关注点将转向消费大国中国疲弱的基本需求.

国有企业五矿期货周四在一份报告中称,中国的铜实货需求转弱,现货铜较9月期铜SCFc1的升水收窄至45美元.上周溢价在100美元左右.

交易商称,溢价收窄暗示近期炼厂和投机客的一波现货买盘未能推高市场,因终端用户需求疲弱.

近月期铝和期铅合约较远月合约溢价也收窄.

9月-10月期铝溢价CMALU2-V2收窄至1.5美元,两周前为贴水12.5美元左右.三个月期铝CMAL3收跌0.90%,报每吨1,876美元.

9月-10月期铅溢价CMPBU2-V2收窄至0.50美元,一周前为贴水3美元左右.三个月期铅CMPB3收跌1.62%,报每吨1,944美元.

三个月期锌CMZN3收挫1.19%,报每吨1,834美元.三个月期镍CMNI3回落1.99%,收报每吨15,975美元.三个月期锡CMSN3周三下跌后扩大跌幅,回落0.10%,报每吨19,600美元.

以下为1838GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 344.75 -0.05 -0.01 343.60 0.33

LME期铝 1877.00 -16.00 -0.85 2020.00 -7.08

LME期铜 7565.00 -10.00 -0.13 7600.00 -0.46

LME期铅 1943.00 -33.00 -1.67 2035.00 -4.52

LME期镍 15975.00 -325.00 -1.99 18710.00 -14.62

LME期锡 19600.00 -20.00 -0.10 19200.00 2.08

LME期锌 1833.50 -22.50 -1.21 1845.00 -0.62

上海期铝 15420.00 20.00 +0.13 15845.00 -2.68

上海期铜 55790.00 410.00 +0.74 55360.00 0.78

上海期锌 14775.00 30.00 +0.20 14795.00 -0.14

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=