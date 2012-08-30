〔全球金市〕黄金在清淡交易中基本收平,贝南克周五讲话广受关注

* 市场准备迎接贝南克讲话,寻求量化宽松指引

* 黄金ETF有望录得去年11月迄今最高月度流入

* 市场关注:周五1400GMT的贝南克讲话

路透纽约8月30日电---金价周四基本收平,之前其它金融市场表现疲弱,令黄金投资者在美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克周五发言前不进行押注.市场将从贝南克的讲话中寻找货币政策的指引.

黄金稍早曾追随美国股市和美国原油期货下滑.投资者在周五杰克森霍尔的央行总裁与财长年会前态度谨慎.最终金价收平.

过去八个交易日内,黄金上涨了3%,因投资人预期贝南克将在讲话中暗示,即将推出量化宽松政策.一些分析师表示,如果贝南克未作出类似暗示,黄金可能会承受压力.

"这轮(涨势)或许意味着,如果贝南克没有清晰--或明显地暗示将进一步推出货币宽松政策,那么黄金风险将偏向下档."汇丰金属分析师James Steel表示.

1913GMT,现货金XAU=下跌0.28美元,报每盎司1,655.66美元.

美国12月黄金期货GCZ2收低5.90美元,报每盎司1,657.10美元,汤森路透初步数据显示,成交量较30日均值低40%.

现货银XAG=下挫0.8%,报每盎司30.43美元.

上周,金价突破四个月交投区间的上端至逾每盎司1,640美元水平,之前美联储最新会议记录显示,联储有意很快推出刺激政策,除非经济情况明显好转.

部分交易预计贝南克将就第三轮公债购买,或量化宽松政策作出暗示.此前两轮的量化宽松政策,均是由贝南克在杰克森霍尔公布的.

不过,另外一些人则认为,考虑到近期数据显示美国7月消费者支出增幅为五个月最高,并且美联储褐皮书也显示零售活动有所增长,其中包括汽车销售,因此美联储可能选择观望.

花旗分析师David Wilson表示,美国股票市场在接近四年高位附近徘徊,意味着美联储可能会选择暂不行动,特别是在11月的美国大选前.

部分人士表示,美联储料会等待下周非农就业报告出炉,然后在9月12-13日政策会议上作出决定.

**黄金ETF入流资金增加**

本月黄金上市交易基金(ETF)的黄金流入大幅上涨,纽约SPDR Gold Trust(GLD)的持仓量在本月迄今大涨了近38吨,为去年11月以来最高月度流入.

现货铂金(白金)XPT=跌0.4%,报每盎司1,504.75美元.现货钯金XPD=大跌2.3%,报每盎司613.62美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1657.10 -5.90 -0.4 1652.30 1666.70 86,491

COMEX白银期货 SIN2 30.367 -0.470 -1.5 30.195 30.890 14,212

COMEX铂金期货 PLN2 1503.70 -16.60 -1.1 1501.70 1528.80 7,314

COMEX钯金期货 PAU2 614.90 -19.95 -3.1 612.00 635.00 1,380

现货金 XAU= 1655.66 -0.28 0.0 1652.25 1663.90

现货银 XAG= 30.430 -0.250 -0.8 30.240 30.910

现货铂金 XPT= 1504.75 -5.75 -0.4 1505.00 1524.50

现货钯金 XPD= 613.62 -14.28 -2.3 615.00 634.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=