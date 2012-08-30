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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 06:47 BJT

《日本重要政经日程》--8月31日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月30日(四)

2313 - 8月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 7月失业率

2330 - 7月所有家庭支出

2330 - 8月东京地区消费者物价指数(CPI),7月全国CPI

2350 - 7月工业生产

8月31日(五)

-- - 财务大臣安住淳在内阁会议后举行记者会

-- - 东京法院将对苹果(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)之间的法律诉讼作出裁决

0430 - 经济产业省公布7月石油数据

0500 - 7月房屋开工和建筑订单

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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