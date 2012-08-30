〔日本数据〕7月所有家庭支出较上年同期增长1.7%,增幅高于预估

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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路透东京8月31日电---日本政府周五公布的数据显示,7月家庭支出较上年同期增长1.7%,得益于政府为购买节能汽车提供补贴.
市场预估中值为成长1.2%,6月为增加1.6%.
日本总务省公布的数据显示,经季节调整后7月家庭支出较6月下降1.3%,平均家庭支出为283,295日圆(3,600美元).
7月受薪者家庭支出较上年同期增长1.5%.
参看完整表格,请链接日本总务省网站,网址为(here)(完)
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--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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