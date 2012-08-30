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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 07:46 BJT

〔日本数据〕7月所有家庭支出较上年同期增长1.7%,增幅高于预估

路透东京8月31日电---日本政府周五公布的数据显示,7月家庭支出较上年同期增长1.7%,得益于政府为购买节能汽车提供补贴.

市场预估中值为成长1.2%,6月为增加1.6%.

日本总务省公布的数据显示,经季节调整后7月家庭支出较6月下降1.3%,平均家庭支出为283,295日圆(3,600美元).

7月受薪者家庭支出较上年同期增长1.5%.

参看完整表格,请链接日本总务省网站,网址为(here)(完)

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--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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