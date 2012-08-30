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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 07:59 BJT

〔日本数据〕7月全国核心CPI较上年同期下滑0.3%,符合分析师预估

路透东京8月31日电---日本总务省周五公布,7月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.3%.这表明该国仍难以摆脱通缩并实现日本央行1%的通胀率目标.

7月全国核心CPI同比降幅符合市场预估中值.该数据纳入了油品价格,但扣除价格动荡的新鲜水果、蔬菜及海产食品.

此乃核心CPI的连续第三个月下滑,6月降幅为0.2%.

总务省数据显示,7月扣除食品与能源的核心CPI较上年同期下降0.6%.

8月东京地区核心CPI较上年同期下滑0.5%,降幅略低于路透调查预估的下滑0.6%.(完)

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--编译 肖群英;审校 张涛

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