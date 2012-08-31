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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 08:09 BJT

〔日本数据〕7月工业生产初值为较前月下滑1.2%,预估为上升1.7%

路透东京8月31日电---日本经济产业省周五公布的数据显示,日本7月工业生产初值为较上月下降1.2%,表明全球放缓正冲击到日本的工厂活动.

市场此前预估中值为上升1.7%,6月为增长0.4%.

制造业者预期8月产出将增长0.1%,9月下滑3.3%.

经济产业省维持对于工业生产持平趋势的评估.(完)

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--编译 徐文焰;审校 艾茂林

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