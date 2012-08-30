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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 06:54 BJT

全球外汇市场8月31日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本内阁会议,之后财务大臣安住淳举行记者会

0130 - 澳洲7月民间信贷/房屋信贷

0500 - 日本7月房屋开工/建筑订单

0600 - 德国7月实质零售销售

0600 - 英国8月Nationwide房价指数

0700 - 奥地利央行管委Andreas Ittner讲话

0800 - 意大利7月失业率

0900 - 欧元区消费者物价调和指数(HICP)8月初值

0900 - 欧元区7月失业率

0900 - 意大利7月生产者物价指数(PPI)

0900 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼讲话

1600 - 英国央行负责金融稳定的执行理事Andy Haldane在杰克逊霍尔的全球央行大会上发表演讲

1345 - 美国8月芝加哥采购经理人指数(PMI)

1355 - 汤森路透/密西根大学美国消费者信心指数8月终值

1400 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克在杰克逊霍尔发表演讲,题为"危机以来的货币政策"

1400 - 美国7月工厂订单

1430 - 美国ECRI一周领先指标

1710 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在杰克逊霍尔发表演讲

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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