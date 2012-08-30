〔纽约期市〕ICE期棉上涨,受美国乐观消费数据提振

欧洲汇市：英镑跌至六周低位，因人气转为低迷
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
路透纽约8月30日电---纽约棉花期货周四连续第二个交易日收高,摆脱其他大宗商品的疲弱走势,因稍早公布的7月美国消费者支出数据强劲,暗示未来棉花需求增长.
交易商称,下周一美国劳工节假日,投资者在长周末前的空头回补也提供支撑.
"棉花...走势与原油和股市下挫形成鲜明对比,因美国消费者支出数据和劳工节假日为期棉市场设定了看涨基调,"Knight Futures棉花专家Sharon Johnson说.
美国经济数据显示,7月消费者支出录得五个月来的最大涨幅,且上周初请失业金人数与前一周持平.
洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2结算价升0.29美分或0.4%,报每磅76.94美分,该合约本周以来累计上涨2%,8月份累计涨幅将超过7%,录得2011年2月以来最大的月涨幅.
从基本面看,美国棉花市场供应充足,在截止2012年7月的销售年度,棉花总产量料将增长14%,至逾1,700万包.
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截止8月21日当周,对冲基金和其他投机客所持美国期棉的净多头仓位倍增至12,333口.[ID:nSB1743968](完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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路透3月1日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 304.7 8 305.5 2 * 4月 292.4 228 294.4 7 * 5月 286.0 106 286.3 9 * 6月 278.8 269 280.2 59 * 7月 273.2 4159 275.5 272 * 8月 271.8 8845 273.8 792 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G