〔纽约期市〕ICE期棉上涨,受美国乐观消费数据提振

路透纽约8月30日电---纽约棉花期货周四连续第二个交易日收高,摆脱其他大宗商品的疲弱走势,因稍早公布的7月美国消费者支出数据强劲,暗示未来棉花需求增长.

交易商称,下周一美国劳工节假日,投资者在长周末前的空头回补也提供支撑.

"棉花...走势与原油和股市下挫形成鲜明对比,因美国消费者支出数据和劳工节假日为期棉市场设定了看涨基调,"Knight Futures棉花专家Sharon Johnson说.

美国经济数据显示,7月消费者支出录得五个月来的最大涨幅,且上周初请失业金人数与前一周持平.

洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2结算价升0.29美分或0.4%,报每磅76.94美分,该合约本周以来累计上涨2%,8月份累计涨幅将超过7%,录得2011年2月以来最大的月涨幅.

从基本面看,美国棉花市场供应充足,在截止2012年7月的销售年度,棉花总产量料将增长14%,至逾1,700万包.

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截止8月21日当周,对冲基金和其他投机客所持美国期棉的净多头仓位倍增至12,333口.[ID:nSB1743968](完)