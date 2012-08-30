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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 06:41 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月30日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 56.50 -1.02 -1.77 1599319

搜狐 (SOHU.O) 39.29 -0.93 -2.31 659413

网易 (NTES.O) 50.81 -0.56 -1.09 537691

百度 (BIDU.O) 112.01 -1.09 -0.96 4991976

亚信科技 ASIA.O 12.12 +0.06 +0.50 86265

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.25 -0.10 -0.70 1147357

联电 (UMC.N) 2.03 -0.01 -0.49 306016

日月光 (ASX.N) 3.67 +0.01 +0.27 169998

矽品精密 (SPIL.O) 5.51 -0.07 -1.25 401098

和信超媒体 (GIGM.O) 1.06 -0.02 -1.85 72653

友达 (AUO.N) 3.04 -0.02 -0.65 138255

中华电信 (CHT.N) 29.90 +0.01 +0.03 36065

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.97 -0.69 -1.70 539665

香港

中国移动 (CHL.N) 53.41 -0.74 -1.37 327608

中国联通 (CHU.N) 16.38 -0.19 -1.15 154719

中国电信 (CHA.N) 55.62 -1.19 -2.09 25241

中芯国际 (SMI.N) 1.89 -0.06 -3.08 50971

电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

--整理 张涛

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