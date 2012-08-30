〔美国经济〕7月个人支出录得五个月来最大增幅,预示第三季成长加快

* 7月个人支出较前月增长0.4%

* 7月个人所得较前月增加0.3%;初请失业金人数与前一周持平

* 美联储宽松举措仍在考虑范围之内,但结果难料

路透华盛顿8月30日电---美国7月消费者支出升幅为五个月来最大,令人寄望第三季经济成长将会加快.

周四公布的其他数据显示,上周美国初请失业金人数与前一周持平.

这些数据与美国经济及就业仅温和增长的情况相一致,并让外界仍对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将祭出更多货币刺激举措抱有希望.

"美国经济似乎并未摇摇欲坠或掉头下行,"三菱东京日联银行驻纽约首席金融分析师Chris Rupkey说."(但)对认为经济并不够好的美联储而言,今天公布的数据不符合经济成长逾3%及失业率持续下降的目标."