〔美国经济〕7月个人支出录得五个月来最大增幅,预示第三季成长加快

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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* 7月个人支出较前月增长0.4%
* 7月个人所得较前月增加0.3%;初请失业金人数与前一周持平
* 美联储宽松举措仍在考虑范围之内,但结果难料
路透华盛顿8月30日电---美国7月消费者支出升幅为五个月来最大,令人寄望第三季经济成长将会加快.
周四公布的其他数据显示,上周美国初请失业金人数与前一周持平.
这些数据与美国经济及就业仅温和增长的情况相一致,并让外界仍对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将祭出更多货币刺激举措抱有希望.
"美国经济似乎并未摇摇欲坠或掉头下行,"三菱东京日联银行驻纽约首席金融分析师Chris Rupkey说."(但)对认为经济并不够好的美联储而言,今天公布的数据不符合经济成长逾3%及失业率持续下降的目标."
美联储官员正激烈辩论,是否有必要实施第三轮购买债券行动以刺激经济更强劲地复苏.投资者将关注美联储主席贝南克周五发表的演讲,以搜寻有关联储下一步行动的线索.
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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