〔欧洲金融〕欧洲央行纾困计划给意大利公债标售提供支撑

路透米兰/北京8月30日电---意大利周四成功标售公债表明,投资者相信欧洲央行(ECB)将信守诺言,并采取诸多大刀阔斧的措施,足以遏制欧债危机.

德国总理梅克尔在北京访问之际,尽力平息中国对欧债危机恐将损及世界经济的担忧;法国总统奥朗德在访问马德里时表示,他认为存在欧洲央行干预的可能性.

自一个月前欧洲央行总裁德拉吉誓言采取一些必要举措扞卫欧元以来,西班牙和意大利公债的收益率(殖利率)已大幅下滑,尤其是短天期券种.目前德拉吉不得不坚持下去.

在下周举行的欧洲央行政策会议上,德拉吉料将披露ECB干预债券市场的条件,让不愿参与其中的德国央行支持该计划,同时避免会削弱购债效力的条件出现.

若ECB采取可信赖的行动降低意大利和西班牙的举债成本,将为两国削减国内债务和推动经济改革以促进成长赢得时间.

在周四举行的本月首次标售中,意大利共售出72.9亿欧元(91.2亿美元)公债,10年期新债收益率为5.82%,远低于6%的难以维系水平.[ID:nSB1752584]