《综述》美联储是否进一步放宽政策,将是"困难的决定"

* 市场在贝南克讲话前臆测QE3

* 洛克哈特认为,联储进一步放宽政策将有正面效果

* 普洛瑟称没有理由推出冒险的宽松举措

路透8月30日电---亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示,当美国联邦储备理事会(FED,美联储)政策制定者下个月开会决定是否采取行动提振经济时,将是"困难的决定".此刻全球市场正焦急地等待美联储主席贝南克的讲话.

洛克哈特表示,进一步的刺激将对美国经济复苏有一些正面效果,但警告称这种行动的代价尚未完全明确.

"如果情势从现在起开始恶化--比如每月新增就业岗位持续远低于10万个...或者,如果出现可能暗示会陷入通缩的通货膨胀减缓迹象--那时就不会对政策存有很多的疑问,"洛克哈特对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,他今年在美联储政策制定委员会中的拥有投票权.

"但现在我认为问题是,你的收益是多少以及短期和长期的成本."