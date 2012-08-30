《综述》美联储是否进一步放宽政策,将是"困难的决定"

标题新闻：1月消费者支出增幅低于预期，亚特兰大联储下调美国首季GDP增长年率预估至1.8%
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* 市场在贝南克讲话前臆测QE3
* 洛克哈特认为,联储进一步放宽政策将有正面效果
* 普洛瑟称没有理由推出冒险的宽松举措
路透8月30日电---亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示,当美国联邦储备理事会(FED,美联储)政策制定者下个月开会决定是否采取行动提振经济时,将是"困难的决定".此刻全球市场正焦急地等待美联储主席贝南克的讲话.
洛克哈特表示,进一步的刺激将对美国经济复苏有一些正面效果,但警告称这种行动的代价尚未完全明确.
"如果情势从现在起开始恶化--比如每月新增就业岗位持续远低于10万个...或者,如果出现可能暗示会陷入通缩的通货膨胀减缓迹象--那时就不会对政策存有很多的疑问,"洛克哈特对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,他今年在美联储政策制定委员会中的拥有投票权.
"但现在我认为问题是,你的收益是多少以及短期和长期的成本."
金融市场普遍猜测,贝南克或将在周五的演讲中暗示推出第三轮量化宽松(QE3),而联储政策制定者可能在9月12-13日的会议上实施该计划.
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三跌至六周低点，此前英国公布新一批的经济数据比预期疲软，且自去年退欧公投后重压英镑的政治不安情绪开始再度打压英镑。
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