〔货币市场〕美国短期利率几无变动,市场静待贝南克讲话

路透纽约8月30日电---美国短期利率周四几无变动,交易商等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克讲话,关注其是否会暗示准备出台更多刺激措施以提振经济.

现货与期货市场成交量较低,凸显部分交易商不愿意继续押注美联储将进一步放松货币政策.

路透调查显示,基金经理目前认为美联储下月推出第三轮量化宽松的可能性低于50%.

但对于美联储在9月12-13日政策会议上将有所行动的预期仍然很高.

美国利率期货暗示,市场认为美联储将维持近零政策直到2015年,而美联储目前的目标是维持到2014年末.

美国国库券利率温和走低,三个月期国库券利率US3MT=RR为0.095%,较周三收盘下降0.5个基点.

隔夜回购协议利率最新报0.18%,高于周三尾盘的0.16%.

在无担保贷款方面,三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=连续第六日下降,报0.42075%,为去年10月以来最低.(完)

--编译 张涛;审校 艾茂林

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