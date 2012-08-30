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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 07:34 BJT

****日韩经济指标预测--8月31日-9月7日****

路透8月31日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------8月27日当周--------------------------------

8月31日(五)

0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- +4.6%

0500 日本房屋开工(较上年同期) 7月 -9.9% -0.2%

9月1日(六)

0000 韩国贸易收支(亿美元) 8月初值 -- 顺差28

进口 -- -5.4%

出口 -- -8.8%

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- -0.2%

(较上年同期) -- +1.5%

9月2日(日)

2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 -- +3.3%

----------------------------------9月3日当周--------------------------------

9月3日(一)

0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 8月 -- 47.20

9月4日(二)

0130 日本加班工资 7月 -- +4.1%

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- --

(较上年同期) -- --

9月5日(三)

无重要经济数据公布.

9月6-7日

2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,728

9月7日(五)

0500 日本领先指标 7月 -- -2.6

同时指标 -- -2.0

(完)

--整理 白云;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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