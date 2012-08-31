〔路透专访〕淡水河谷高层对铁矿石价格大跌感到意外,预计将很快反弹

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透里约热内卢8月30日电---全球第二大矿企巴西淡水河谷(VALE5.SA)的铁矿石业务主管Jose Carlos Martins预计,铁矿石价格将快速反弹.此前两个月间,铁矿石价格挫跌了约33%.
Martins周四对路透表示,铁矿石价格下跌是供应过剩导致的,而不是需求趋疲,价格应该会在10月中旬前反弹.
中国经济增长放缓和欧债危机,已在让人担心全球经济趋疲可能降低市场对淡水河谷的金属和矿物的需求.随着铁矿石价格下跌,淡水河谷首席执行官Murilo Ferreira曾表示,公司在重新考虑投资铁矿石和其它矿物的时机.
"价格下跌让我觉得意外,"Martins在位于里约热内卢的公司总部表示."我觉得价格不会跌破每吨110美元."
Martins指出,中国现货市场的高品级铁矿石价格.IO62-CNI=SI为每吨88.70美元,现在的铁矿石价格比全球至少30%的厂商的生产成本要低.当那些厂商退出铁矿石市场,他预计价格将反弹至每吨120-180美元.
"价格低于120美元的话,很多铁矿石厂商挣不到钱.高于每吨180美元,钢铁商又会遇到问题."他说.
Martins称,淡水河谷的生产成本仍然远远低于当前的铁矿石价格.淡水河谷是全球最大的铁矿石厂商.
"我们是生产效率最高的厂商之一,"他说."要退出市场,我们也会是最后一个."(完)
--编译 白云;审校 戴素萍
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